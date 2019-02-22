Haftanın ‘Kıymetlileri’: ‘Kariyer cenneti’ Türkiye, şakacı astronot, zayıflayan halk

Türkiye’nin yoğun gündeminde bazen hayata dair haberler gözden kaçabiliyor. Diken editörleri de bazı haberlerin gündemde arada kaynayıp gittiğini ve yeterince ilgi görmediğini düşünüyor.

Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.

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‘Kariyer cenneti’ Türkiye’ymiş…

US News & World Report, 35 yaş altı 7 bin kişiyle görüştü ve kariyere başlamak için en iyi ülkeleri belirledi. Listenin ilk sırasında Katar ilk sırada yer alırken bu ülkeyi Türkiye takip etti. Türkiye’yi ikinci yapan ise istihdam teşvikleri ve güçlü e-ticaret sektörü.

Bir halk zayıflıyor!

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Fazla kilolarımızdan kurtulup hem daha sağlıklı yaşamak hem de daha iyi görünmek hepimizin hayalidir. Vücut kitle endeksinin tehlikeli seviyelere çıkması çıkması sağlık problemlerinin alameti sayılır. 40 binlik nüfusunda 3 bin obez, 9 bin de aşırı kilolu kişi olan İspanya’nın Naron kenti çareyi sporda bulmuş. Kent halkı hep birlikte zayıflamaya karar verirken restoranların menüleri bile değişmiş. Şimdilik hedefe ‘hızlı’ adımlarla ilerliyorlar…

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Şakasına güvenen beri gelsin

NASA, Mars’a ilk insanlı seyahat için gün sayarken espri yeteneğine güvenen astronotlar aradığını duyurdu. NASA bu adımı Mars’a giderken uzun süre bir arada kapalı bir uzay aracında kalacak olan personelin ‘zıplayan’ sinirlerini bir nebze de olsa yatıştırmak için atıyor.

Gezegen için iyi haber

Buzulların erimesi, bazı hayvan türlerinin nesillerinin yok olması, küresel ısınmanın artması… Dünya’yı endişelendiren bu gelişmelerin yanında iyi haberler de yok değil. Bir araştırmaya göre son 20 yılda gezegendeki yeşillik alan oranı arttı. Buna en büyük katkıyı ise Çin ve Hindistan yaptı.