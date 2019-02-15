Haftanın ‘Kıymetliler’i: ‘Engelli Barbie’, ‘üç dakikalık’ aşk, ‘hav’lama yasağı

Türkiye’nin yoğun gündeminde bazen hayata dair haberler gözden kaçabiliyor. Diken editörleri de bazı haberlerin gündemde arada kaynayıp gittiğini ve yeterince ilgi görmediğini düşünüyor.

Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.

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Yeni Barbie’le geliyor

Fotoğraf: Instagram

Küçük kız çocuklarının vazgeçilmez oyuncu Barbie bebek bu sefer ‘şekilcilik’ eleştirilerinden uzakta farklı bir gündemle girdi hayatımıza. 60 yıldır oyuncak üreten şirket, bundan sonra ‘engelliliği’ normalleştirmek adına tekerlek sandalyeli ve protezli bebek üreteceklerini de açıkladı. Bunun olumlu karşılayan da var, iyi niyetten uzak yeni bir satış hamlesi olarak yorumlayan da…

Sevmek bir ömür, evlilik üç dakika…

Bir ömür için ‘Evet’ sözüne insanlar bazen pek sadık kalmayabiliyor. Ancak bu seferki durum biraz farklı. Kuveyt’te bir kadın, evlendikten üç dakika sonra eşini boşadı. Boşanmanın sebebi ise damadın nikah salonundan çıkarken ayağı takılıp düşen yeni eşine “Aptal” demesi.

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Şanslı çocuklar

Yüksek refah düzeyi, bol yeşil alan ve iyi bir çevre… Herhalde çocuk yetiştirenlerin en büyük derdi bunlar olsa gerek. Bir araştırmaya göre İsveç, çocuk yetiştirmeye uygun en iyi ülke. Türkiye ise 80 ülke arasında 49’uncu sırada.

Fransa’da ‘hav’lama yasağı

Köpeğinizi susturabilir misiniz? Cevabınız ‘Hayır’sa bunu bir kere daha düşünün. Zira Fransa’da bir kasabada belediye yönetimi köpeklerin fazla havalamasını yasaklayan bir karar aldı. Çok havlayan köpeklerin sahipleri artık 68 avro ceza ödeyecek.