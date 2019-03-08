Haftanın ‘Kıymetlileri’: Dünyanın ‘selfie’si, ‘ırkçı’ otomobil, güldürmeyen TikTok

Türkiye’nin yoğun gündeminde bazen hayata dair haberler gözden kaçabiliyor. Diken editörleri de bazı haberlerin gündemde arada kaynayıp gittiğini ve yeterince ilgi görmediğini düşünüyor.

Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.

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‘Irkçı’ otomobil’

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırma, sürücüsüz otomobillerin siyah ve koyu tenli kişilere çarpma olasılığının beyaz ve sarı ırka göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Otomobil her ne kadar bir insan gibi ırkçı olarak tanımlanmasa da tartışmaları beraberinde getirdi. Görünen o ki teknolojiyi de ‘ırkçılık’ konusunda eğitmek gerekebilir!

Bir dünya insan tek karede!

Fotoğraf: IAI

Dünya üzerinde yaşayan tüm insanları tek bir selfie’ye sığdırmak mümkün mü? İsrail’in Ay’a gönderdiği insansız hava aracıyla pek de zor görünmüyor. Bereşit adlı uzay aracı, geçen günlerde ilk selfie’sini gönderdi.

TikTok bu sefer güldürmedi

Türkiye’de büyük bir kullancısı kitlesi olan TikTok, yayınlanan ‘komik’ videolarla dikkatleri üzerine çekti. Ancak her şey o kadar tozpembe değil. Uygulama çocukların verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle ABD’de 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.