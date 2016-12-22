Haftanın hakemleri açıklandı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek 

Süper Lig’de 16’ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan’ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa.

İki takımın ikişer maçını yönetti

Süper Lig 2016/17 sezonunda 11 maçta görev alan Palabıyık, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin ikişer maçını yönetti.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, 12’inci haftadaki Rizespor deplasmanından 5-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Gaziantepspor’a 1-0 yenilen ev sahibi Trabzonspor ise, yedinci haftada evinde Akhisar Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı.

Palabıyık bu dört karşılaşmada toplam 21 sarı, beş kırmızı kart gösterdi.