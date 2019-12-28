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Yaramazlara biraz batar!

The Kiss – Gustav Klimt

The Kiss – Gustav Klimt

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in 1907-1908 tarihlerinde yaptığı ‘The Kiss’ (öpücük) adlı yağlı boya tablosu.

Tabloda uçurumun kenarında birbirine sarılmış bir kadın ve adam resmediliyor. Adamın giysisi köşeli geometrik şekillerden, kadınınki minik kareler ve çiçekleri sembolize eden dairelerden oluşuyor. Bu durum, kadın ve adamın ‘uyumlu zıtlığını’ temsil ediyor.

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The Kiss, ‘Klimt’in altın çağı’ olarak adlandırılan, sanatçının, resimlerinde altın renkli yaprak figürünü bolca kullandığı dönemi olarak nitelendiriliyor. 

Kimi sanat tarihçileri The Kiss’in bir oto-portre olduğu tezini ortaya atıyor. Bu tezin doğru olduğunu varsayarsak resimdeki adam Klimt, kadın ise Klimt’in hayat partneri Emilie Flöge. 

180 x 180 cm boyundaki eser, Klimt henüz son dokunuşlarını yapmadan satın alınıyor. Eser, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Belvedere Sarayı’nda sergileniyor.

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