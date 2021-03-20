Haftalık vaka yoğunluk haritası: Üç büyük kent ‘çok yüksek riskli’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde kentlere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, Twitter paylaşımında “Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün” ifadesini kullandı.

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Bakan, “Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz” diye yazdı.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 251.12, Ankara’da 107.99 İzmir’de ise 111.41 oldu. İlk sırada ise 500 vakayla Samsun yer aldı.

Karadeniz bölgesinde Sinop’ta 309.6, Giresun’da 356.35, Trabzon’da 246.95 vaka görüldü. Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, vaka sayısında ilk beşteki kentler arasında.

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Artış endişe verici

Türkiye’nin en büyük üç kentinde, haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başladığı haftadan itibaren hızlı bir yükseliş var.

Neredeyse son 30 günde vaka sayıları iki katından fazla yükseldi.

İllerdeki vaka sayılarına göre kentlere renk veriliyor ve kısıtlamaların gevşetilmesi ya da sıkılaştırılması gündem geliyor.

Mavi (100 binde 10’un altı), Sarı (100 binde 11-35 arası) Turuncu (100 binde 36-100 arası) Kırmızı (100 binde 100’ün üstü.)