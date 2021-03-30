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Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vaka yoğunluk haritası: İstanbul 401, Ankara 184, İzmir 156

Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 401,62, Ankara’da 184,29 İzmir’de 156,48 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Buna göre her 100 bin kişide geçen haftadan bu yana İstanbul’da 150.2, Ankara’da 76.3, İzmir’de ise 45.07’lik artış gerçekleşti.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

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