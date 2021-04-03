Haftalık vaka oranında Samsun ilk sırada: Üç büyük kentte büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Koca, Twitter hesabından “Durumu lehimize çevirmek elimizde” diye yazarak güncel haritayı paylaştı.

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Verilere göre Samsun 678, İstanbul 591, Yalova ise 564 vakayla ilk üç sırada yer aldı.

Ankara’daki vaka sayısı 184’ten 272’ye, İzmir’de ise 156’dan 218’e yükseldi. İstanbul’da ise 401’den 591’e çıktı.

Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis ise en az vaka görülen iller oldu.

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Türkiye’nin en düşük vaka sayısına sahip Şırnak’ta geçen hafta 13, bu hafta ise 23 vaka görüldü.

Geçen haftaki tablo şöyleydi: