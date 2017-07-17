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Haftalık döküm: Sosyal medya paylaşımından 49 kişiye gözaltı

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Son bir hafta içinde 49 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı, 10-17 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonların bilançosunu duyurdu.

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Buna göre bir haftada 1597 sosyal medya hesabı incelendi, 517 kşişinin kimliği belirlendi, bunlardan 49’u gözaltına alındı.

Duyuruda, incelenen ve işlem yapılan hesapların ‘FETÖ’/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Siber suçlarla mücadele haricinde ülke genelinde PKK, ‘FETÖ’, IŞİD ve ‘sol örgütlere’ yapılan operasyonlarda toplamda 1366 şüpheli gözaltına alındı.

Yine bir haftada piyasa değeri 21 milyon 945 bin 414 lira olan uyuşturucu, piyasa değeri 2 milyon 996 bin 808 lirayı bulan kaçak sigara ve akaryakıt bulundu. Bu operasyonlarda toplamda 2 bin 601 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta 692’si denizlerde olmak üzere 3 bin 352 mülteci engellendi, mültecilerin yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 54 organizatör gözaltına alındı.

Günde ortalama yedi kişi sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alınıyor


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