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Yaramazlara biraz batar!

Hafta sonu yasağına uymayan 9 bin 583 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bakanlık açıklamasında kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

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Uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari ya da adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada “Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz” dendi.

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