Hafta boyunca aşağı yönlü seyir izleyen dolar, bugün negatif ayrıştı

Dolar/TL bu hafta boyunca 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde negatif ayrışarak sınırlı yükseliş gösterip 5.72’ye geldi.

Fotoğraf: Reuters

Son dönemde liranın oynaklığı oldukça azalmış durumda. Bankacılar bugünkü yükselişe rağmen lirada oynaklığın oldukça azaldığına dikkat çekiyor. Ağustos 2018 kur krizi döneminde endekste 60’a çıkarak tarihi zirveyi test eden oynaklık bugünlerde tek hanede seyrediyor.

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Kur, dün 4 Ekim’den beri ilk kez 5.6855’e kadar geriledikten sonra günü 5.70’in hemen altında tamamlamıştı. Bu sabah ise güne 5.70 civarında başlayan dolar/TL, saat 18:00’de 5.7211/5.7235 seviyesinde.

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir lirayı da destekliyor. Ancak son dönemde ABD – Çin ticaret anlaşmasına yönelik endişeler bu etkileri sınırlıyor.

Yine de bankacılar bunun ötesinde lira ve lira cinsi yatırım araçlarında, geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları ‘cazip’ hale getirdiğine de dikkat çekiyorlardı.

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Bankacılar, lira cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor. Her ne kadar bu yılın bitmesine bir aydan uzun bir süre bulunsa da piyasalarda yıl sonlarında görülen hacim düşüşleri başlamış durumda.

12 Aralık’ta MB’nin 2019’daki son faiz kararı

Piyasalarda yakından izlenen ve lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar, toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre lirada baskı da görülebileceğini, ancak küresel düşük faiz politikalarının ve lirada oynaklığın oldukça azalmış olmasının MB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyor.

MB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyalini de verdi.

Erdoğan ise hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.

S-400’ler piyasa için kritik öneme sahip

Türkiye ABD ilişkileri de piyasalarda yakından takip edilirken ABD dışişleri bakanlığından üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması’ gerektiğini belirtti.

Ankara ve Washington, Türkiye’nin S-400 sistemini satın alması konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Washington S-400’lerin NATO’nun savunması ile uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçağı için tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Piyasalarda ise sürecin ABD-Türkiye ilişkilerine olası etkileri izleniyor. Öte yandan iki liderin çabaları ilişkilerin daha kötü noktaya gitmesin önünde önemli rol oynuyor.