Hafriyat kamyonunun ezdiği İdil Dere’nin annesi HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde

Kızı Şule İdil Dere’nin yaşamını yitirdiği yere 100 metre mesafede tutulan HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni ziyaret eden Nesrin Aslan,“Çok öfkeliyim. Adalet istiyorum. Bu işin sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum” dedi.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne başlamıştı. Nöbetin ikinci ayağı İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda devam ediyor.

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‘Bugünkü kadar utanmamıştım’

Dihaber’in aktardığına göre, Nesrin Aslan, 12 Mayıs 2016 tarihinde 23 yaşındaki kızı Şule İdil Dere’yi hafriyat kamyonunun ezdiği Yoğurtçu Parkı’nda tutulan nöbeti ziyaret etti.

30 yıldır Kadıköy’de yaşadığını ve parkın birçok tarihi etkinliğe sahiplik yaptığını kaydeden anne Aslan şunları söyledi: “Birçok iyi ve kötü etkinlik gördüm. Ama bugünkü kadar utandığımı hatırlamıyorum. Burada halkın seçtiği vekillerin içinde olduğu bir eylem yapılıyor. Parka girmek için aramalardan ve koridorlardan geçtim. Toplama kampı havası gibi. Bu kadar tehlikeli olan ne? Onca tehlikeli badirenin atlatıldığı şeylerde neden bu kadar önlem alınmıyor? Nasıl bu hale geldik.”

‘Adaletsizlik giderek büyüyor’

Kızının Yoğurtçu Parkı’nda büyüdüğünü belirten Aslan, “Kızım bu parkta büyüdü ve yaşamı da bu parkta sonlandı. İstedikleri zaman abartılı bir şekilde gerektiğinden fazla önlem alınabiliyor. O gün buraya bir bariyer konsaydı, burada iş yapılıyor diye bir uyarı levhası konsaydı kızım yaşıyor olacaktı” dedi.

Türkiye’de adaletin olmadığını belirten Aslan, “Türkiye’de adalet, sizinkiler ve bizimkiler diye bölünmüş. Bu ülkede adaletsizlik giderek büyüyor” diye konuştu.

HDP’nin nöbetini ‘sonuna kadar desteklediğini’ vurgulayan Aslan şöyle devam etti: “Çok öfkeliyim. Adalet istiyorum. Bu işin sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum. Bu tür eylemleri çok ama çok destekliyorum. CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşünde’de bulundum. Bu nöbette de bulundum. Ve ikisini de destekledim.”

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016’da parkta yürüdüğü sırada yaya-bisiklet yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir hafriyat kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Şoför M.K., Dere’nin cenazesi henüz defnedilmemişken, yalnızca bir gün sonra, 13 Mayıs 2016’da serbest bırakılmıştı.

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları, İBB’ye bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılıyordu.