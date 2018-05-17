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Yaramazlara biraz batar!

Hafriyat kamyonu çaptı, altı yaşındaki Ada ve büyükannesi hayatını kaybetti

 

İstanbul’da yolun karşısına geçmeye çalışan altı yaşındaki çocuk ve babaannesi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın yaya geçidinden 50 metre uzakta meydana geldiği belirtildi.

NTV’den Göktan Bedük’ün haberine göre Küçükçekmece ilçesinde hafriyat kamyonu şoförü E.Y., büyükanne Narinç Erdem ve altı yaşındaki torunu Ada Erdem’e çarptı.

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Sürücü, kaza yaptığını anlayınca olay yerinden kaçtı. Çevredekiler sürücüyü 2 kilometre ileride yakaladı.

Altı yaşındaki Ada olay yerinde hayatını kaybederken büyükanne kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti.

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