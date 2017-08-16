Hafriyat kamyonlarına karşı eylem: Horoz sesiyle uyanmak istiyoruz

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Danamandıra köyünden taş ocaklarına giden hafriyat kamyonlarına karşı, köyün ortasındaki cadde kapatılarak eylem yapıldı.

Yaklaşık 1400 kişi yaşadığı köyün çevresinde beşi faal durumda yedi taş ocağı bulunuyor.

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Köy sakinleri, kamyonların saçtığı tehlikeye dikkat çekmek için köy meydanında toplandı.

Yüzlerine maske takan yurttaşlar, “Taş maden değildir. Maden ruhsatı verip taş ocağı açılmasına göz yumanlar, bunun hesabını veremeyeceksiniz” yazılı pankart açıp “Hafriyat kamyonu istemiyoruz”, “Toz değil oksijen solumak istiyoruz” diyerek slogan attı.

Köy meydanında bir saat kalan yaklaşık 100 kişi jandarma işliğinde Mandıra Caddesi’nin sonuna yürüyüp oturma eylemine başladı. Caddeyi trafiğe kapatan kalabalık, eylem sonunda olaysız dağıldı.

Hafriyat kamyonlarının taş ocaklarına gitmesi için alternatif bir yol yapılmasını isteyen köy sakinlerinden Merdiye Dalgın şöyle konuştu: “Ormanlarımızı yok ettiler. Evlerimizi kırıp döküyorlar. Çocuklarımız, torunlarımız sokaklara çıkamıyor. Hafriyat kamyonlarını istemiyoruz. Hayvancılık bitti. Bizim köyümüzde hiçbir şey olmuyor artık. Tozdan, topraktan gözümüzü açamıyoruz. Torunlarımı okula ben getirip götürüyorum. Binlerce kamyon geçiyor buradan.”

Köyde yaşayan 12 yaşındaki Ahmet ve dokuz yaşındaki Ecrin ise kamyonlara tepkilerini “Biz bu kamyonları istemiyoruz. Parka gidemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Ailelerimiz kamyonlar nedeniyle dışarı çıkmamıza izin vermiyor. Evde oturuyoruz” sözleriyle anlattı.