‘Hadi bakalım’: Bakana göre Atatürk havalimanı arazisine AVM ya da konut yok

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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’un Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde yok eden 3’üncü havalimanının hizmete girmesinin ardından kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nın yerine alışveriş merkezi ya da konut projesi yapılmayacağının sözünü verdi.

CNN Türk yayınına katılan Arslan, terminallerin fuar alanı olarak kullanılabileceğini belirtirken, Atatürk Havalimanı’ndaki diğer alanların da İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesini planladıklarını söyledi.

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Arslan şöyle konuştu: “İki havalimanını aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerekiyor. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesi, küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılması, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil.”

Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatlarının bu yönde olduğunu söyledi.

Hacklemeye karşı milli e-posta

Ulaştırma bakanı, son dönemde bakanların mail adresleri de dahil ‘hack’lenma vakaları da artarken, yerli bir e-posta sistemine de geçilebileceğini duyurdu.

Arslan şöyle konuştu: “Buradaki en önemli olay şu: e-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında birilerinin bu e-postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var. Yerli ve milli e-posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasına sağlayacağız. Bunu vatandaşlarımız da tabi kullanabilecekler.”