Hacker su arıtma sistemine girerek tehlikeli kimyasal miktarını artırdı

ABD’nin Florida eyaletinde bir hacker, su arıtma şebekesine erişerek, tehlikeli miktarda kimyasal pompalamaya çalıştı.

Fotoğraf: Pixabay

Oldsmar şehrinde yaşanan olayda hacker, kısa bir süreliğine sudaki sodyum hidroksit miktarını artırmayı başardı.

Reklam

Sodyum hidroksit sudaki asiditeyi kontrol etmek amaçlı az miktarda kullanıllıyor. Ancak yüksek miktarda kullanımı ciddi sorunlara neden olabilir. Ciltte tahriş, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma gibi etkileri görülüyor.

Bilgisayarla kontrol edilen sisteminin yazılımına uzaktan erişim sağlayan hacker’ı fark eden tesis çalışanı kimyasalın seviyesini normale döndürdü.

Saldırı nedeniyle kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Reklam

Olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmazken, saldırının nereden yapıldığı da bilinmiyor.