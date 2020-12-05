Hacizli otomobili parçalayıp icra satışında düşük fiyata almayı planlayan iki kardeş gözaltında

Diyarbakır’da yaşayan iki kardeş, hacizli otomobili parçalayıp icra yoluyla düşük fiyata satın almaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkamış Mahallesi Dürümlü Küme Evleri yol ayrımında beyaz renkli lüks otomobilin tüm aksamları sökülmüş halde boş araziye bırakıldığı ihbarı alındı. Araç üzerinde 13 haciz yakalama kararı olduğu anlaşıldı.
İncelenen kamera kayıtlarından otomobilin çekiciyle boş araziye bırakıldığı tespit edildi. Çekici şoförü, O.Ö. ile 225 lira karşılığında aracı boş araziye bırakmak üzere anlaştığını söyledi.
Gözaltına alınan O.Ö, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira otomobili iş ortağından alacaklarına karşılık satış sözleşmesi olmaksızın aldığını, üzerinde haciz yakalama kararı bulunduğunu öğrenince kardeşi C.Ö. ile tüm aksamlarını sökerek çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını belirtti.
O.Ö. ifadesinde, aracı icra satışında düşük fiyata satın almayı ve söktükleri parçaları tekrar monte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.
Otomobile ait tüm parçalar, O.Ö’nün evinde yapılan aramada bulundu.
O.Ö.’nün kardeşi C.Ö. de gözaltına alındı.