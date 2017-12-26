Hacılara geçiş noktası: Türkiye Sudan’daki ‘Osmanlı liman kentini’ ihya edecek

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye’nin Sudan’ın Kızıldeniz sahilindeki harap olmuş Osmanlı liman kenti Sevakin’i restore ederek, sivil ve askeri gemiler için bir liman inşa edeceğini belirtti.

Ghandour, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eski limana yapılan ziyarette bu restorasyon konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

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Sudan’a Türkiye’den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti yapan Erdoğan, Türkiye’nin Suakin’deki bir bölgeyi turizm merkezi ve Kızıldeniz’den Mekke’ye geçen hacılar için bir geçiş noktası olarak yeniden inşa edeceğini belirtti.

Erdoğan, Sevakin’in yeniden inşasına ilişkin anlaşmanın Sudan ile yapılan toplamda 650 milyon dolar değerinde olan birkaç anlaşmadan biri olduğunu belirtti.

Ghandour, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Sudan’ın ‘sivil ve askeri gemiler için liman inşa etme’ konusunda anlaştığını belirtti ve bu anlaşmanın ‘her türlü askeri işbirliği ile sonuçlanabileceğini’ de ekledi.

Afrika’da giderek etkinliğini artıran Türkiye üç ay önce de Somali’de 50 milyon dolarlık bir askeri eğitim üssü açmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildiği dönemde Sevakin Sudan’ın başlıca limanıydı, ancak 60 km kuzeyde olan Port Sudan’ın inşa edilmesinden sonra geçen yüzyılda kullanılmaz hale geldi.

Hartum’da dün açıklama yapan Erdoğan, yenilenmiş liman kentinin adanın tarihi öğrenmek isteyen ve Mekke’ye giden hacıların ilgisini çekerek Sudan’ın turizm sektörüne katkıda bulunacağını söyledi.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında, Hartum’un planlanan yeni havalimanının inşa edilmesi anlaşmasının yanı sıra, pamuk üretimi, elektrik üretimi, tahıl ambarları ve kesimhaneler inşa edilmesine yönelik özel sektör yatırımlarına ilişkin anlaşmalar da imzalandı.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Beşir’in iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara ulaşmasını amaçladıklarını söylediğini de duyurdu.