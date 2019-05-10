Hacıbektaş belediyesi ‘fişlenen’ sanatçılara kucak açtı

Nevşehir’e bağlı Hacıbektaş’ın belediyesi, Nevşehir belediye başkanının fişlediği sanatçıları ilçede konser vermeye çağırdı.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine sanatçılar başta olmak üzere birçok ünlü isim #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmaya başlamıştı. AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Twitter hesabından hedef gösterdiği sanatçıların Kapadokya’daki etkinliklerde sahne alamayacağını ilan etmişti.

Reklam

Hacıbektaş belediyesinin, sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, şöyle dendi: “Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız felsefesiyle sokaklarımız meydanlarımız ve sahnelerimiz tüm sanatçı dostlarımıza sonuna kadar açıktır.”#kapadokyaboykot

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok imzasıyla yayınlanan duyuruda, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü kendisine düstur edinmiş olan Hacıbektaş Belediyesi, Hacıbektaş Belediye Başkanı ve Hacıbektaş halkı; sanat camiasının tüm canlarını, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden uzak, her türlü koşulda, ilçemizde mihman ve misafir etmekten gurur ve onur duyacaktır. 23 Haziran’da İstanbul’dan gelecek dostlarımız için ilçemiz -72 derece, kar 12 metre ve şiddetli tipi beklenmektedir. Her Şey Çok Güzel Olacak.”