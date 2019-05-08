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Yaramazlara biraz batar!

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

Hacı Sabancı’nın Instagram paylaşımı şöyle:

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#HerşeyÇokGüzelOlacak #istanbul

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Hacı Sabancı’nın, Twitter hesabından da da sık sık Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarını retweet ediyor.

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Daha önce de eski TÜSİAD başkanlarından Ümit Boyner: “Mutluluk ve huzur için ahlak ve cesaret yan yana gelmeli” diye mesaj yayınlamıştı.

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