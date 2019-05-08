Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

Hacı Sabancı’nın Instagram paylaşımı şöyle:

Reklam

Hacı Sabancı’nın, Twitter hesabından da da sık sık Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarını retweet ediyor.

Reklam

Daha önce de eski TÜSİAD başkanlarından Ümit Boyner: “Mutluluk ve huzur için ahlak ve cesaret yan yana gelmeli” diye mesaj yayınlamıştı.

