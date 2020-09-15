‘Hacı Murat’la Trabzon’dan Paris’e uzanan bir yol hikayesi

Trabzonlu Ersoy Keleş çocukken hayalini kurduğu Murat 124’ü hurda halde satın alarak klasik bir otomobile çevirdi. Ardından da Paris’e yola çıktı.

Fotoğraflar: Dünyanın Hikayesi

Yaklaşık 4 bin kilometrelik yolu yarım asırlık arabasıyla kat eden Keleş şimdi Paris sokaklarında ‘Hacı Murat’ sürmenin keyfini yaşıyor.

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2007 yılında Fransa’ya taşınan ve Paris’te çilingircilik yapan Keleş, Murat 124 sahibi olmanının çocukluk hayali olduğunu anlatıyor: “Özellikle bu arabaya karşı benim bir ilgim vardı. 12-13 yaşlarındayken abimin böyle Murat 124’ü vardı. O yıllarda benim hafızama yerleşti. Seviyordum, çocukluğumdan beri hayran kaldığım bir arabaydı.”

İtalyanların kornalı sevgi gösterisi

Trabzon’dan Paris’e beş günde giden Keleş, yolda bir aksilik dışında hiçbir sorun yaşamamış. Yolda en çok İtalyanların sevgi gösterisiyle karşılaşan Ersoy, aracın Fiat olmasından dolayı İtalya’dan geçerken otoyollarda kendisine kornayla selam verildiğini anlatıyor.

Türklerin ilk söylediği: Abi sen bu arabayla nasıl geldin?

Paris’teki Türklerin aracı gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Keleş, “Türkler gördüğü zaman bu arabayı ilk dediği şey, abi sen bu arabayla buraya nasıl geldin? Çoğu kişi de inanmıyor sürerek geldiğime, videolar olmasa inandıramayacaksın kimseyi” diyor.

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Keleş kendisine en çok “Kaç para masraf yaptın, ne kadar sürede topladın, aracın Fransa’da kalma hakkı ne kadar” gibi sorular geldiğini belirtiyor.

Otomobili son haline getirmek için 60 bin lira harcayan Keleş, çok sayıda kişinin Murat 124’ü satın almak için kendisine teklifte bulunduğunu söylüyor. Ancak o aracını satmayı düşünmüyor.

Şimdiki hayali ise 15 günde dokuz kuzey Avrupa ülkesini Murat 124 ile gezmek olan Keleş’in Paris macerası ‘Dünyanın Hikayesi’ isimli Youtube kanalından izlenebilir.