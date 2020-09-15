Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Hacı Murat’la Trabzon’dan Paris’e uzanan bir yol hikayesi

Trabzonlu Ersoy Keleş çocukken hayalini kurduğu Murat 124’ü hurda halde satın alarak klasik bir otomobile çevirdi. Ardından da Paris’e yola çıktı.

Fotoğraflar: Dünyanın Hikayesi

Yaklaşık 4 bin kilometrelik yolu yarım asırlık arabasıyla kat eden Keleş şimdi Paris sokaklarında ‘Hacı Murat’ sürmenin keyfini yaşıyor.

Reklam

2007 yılında Fransa’ya taşınan ve Paris’te çilingircilik yapan Keleş, Murat 124 sahibi olmanının çocukluk hayali olduğunu anlatıyor: “Özellikle bu arabaya karşı benim bir ilgim vardı. 12-13 yaşlarındayken abimin böyle Murat 124’ü vardı. O yıllarda benim hafızama yerleşti. Seviyordum, çocukluğumdan beri hayran kaldığım bir arabaydı.”

İtalyanların kornalı sevgi gösterisi

Trabzon’dan Paris’e beş günde giden Keleş, yolda bir aksilik dışında hiçbir sorun yaşamamış. Yolda en çok İtalyanların sevgi gösterisiyle karşılaşan Ersoy, aracın Fiat olmasından dolayı İtalya’dan geçerken otoyollarda kendisine kornayla selam verildiğini anlatıyor.

Türklerin ilk söylediği: Abi sen bu arabayla nasıl geldin?

Paris’teki Türklerin aracı gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Keleş, “Türkler gördüğü zaman bu arabayı ilk dediği şey, abi sen bu arabayla buraya nasıl geldin? Çoğu kişi de inanmıyor sürerek geldiğime, videolar olmasa inandıramayacaksın kimseyi” diyor.

Reklam

Keleş kendisine en çok “Kaç para masraf yaptın, ne kadar sürede topladın, aracın Fransa’da kalma hakkı ne kadar” gibi sorular geldiğini belirtiyor.

Otomobili son haline getirmek için 60 bin lira harcayan Keleş, çok sayıda kişinin Murat 124’ü satın almak için kendisine teklifte bulunduğunu söylüyor. Ancak o aracını satmayı düşünmüyor.

Şimdiki hayali ise 15 günde dokuz kuzey Avrupa ülkesini Murat 124 ile gezmek olan Keleş’in Paris macerası ‘Dünyanın Hikayesi’ isimli Youtube kanalından izlenebilir.

SON HABERLER

Gezi davası: Ayrılan dosyanın ilk duruşmasında beraat taleplerine ret

Oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı Gezi Parkı davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme beraat taleplerini reddetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...