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Yaramazlara biraz batar!

Hacettepeli profesör: Bu test sayılarıyla vakaları yakalamak mümkün değil

Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yapılan testlerin yetersiz olduğunu belirterek, “Bu test sayıları ile vakaları yakalamak mümkün değil” dedi. 

Fotoğraf: Reuters

Sağlık bakanlığı bugüne kadar 33 bin 4 test yapıldığını açıkladı.

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Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Prof. Dr. Akova “Güney Kore’de 1 milyon nüfus başına 5 bin test yapılırken, ülkemizde bu rakam 1 milyon nüfus başına 250 kadar” diyerek yapılan test sayısını yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr.  Akova, “Çok sayıda insanı test etmek, özellikle hafif belirtileri olan kişileri kolaylıkla tespit etmenizi sağlayacaktır. Daha çok pozitif yakalama, o insanlara evinde karantina ya da gerekiyorsa hastaneye yatırma şansı vereceği için önemlidir” dedi.

Sokağa çıkma konusunda yasak uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akova, “Halen rica minnet ‘Aman evinde otur’ diyoruz. Yumuşak yaklaşım olunca insanlar bunu çok ciddiye almıyorlar” diyerek uyardı.

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