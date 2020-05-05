Hacettepe rektörü: Ülkemizde vurgulanmayan ‘bilim’in önemi ortaya çıktı

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Haluk Özen, salgın süresince alınan tedbirlere ve elde edilen kazanımlara değinerek, ‘ülkemizde son yıllarda gerektiği kadar vurgulanmayan ‘bilim’ sözcüğünün yol göstericiliğinin öneminin ortaya çıktığını’ belirtti.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Sedat Ergin’in, Özen’in değerlendirmelerine yer verdiği yazısında, Covid-19 salgıyla mücadele sürecindeki önemli dört faktöre ve iki kazanım ele alındı.

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Özen’e göre dört faktörden ilki, corona virüsünün ülkeye geç girmiş olmasının tedbir almak için hazırlık imkanı yaratması: “Hastalığın ülkemize geç girişi toplumun bilgilenip hazırlanmasını, daha önemlisi Çin, İtalya ve Fransa’daki deneyimlerin bilimsel makalelere dönüşerek bizlere rehber olmasını ve etkin tedavi seçiminin kolaylaştırılmasını sağladı.”

Özen, ikinci faktör olarak ise bilim kurulunun sağlık bakanlığı rehberliğinde zamanında ve başarılı bir şekilde oluşturulmuş olmasına işaret etti.

Sağlık çalışanlarının ‘adanmışlığı’

Sahada çalışan sağlık personellerinin ‘adanmışlığının’ üçüncü faktörü oluşturduğunu söyleyen profesör, sağlık çalışanlarının ‘bu salgında da olağanüstü biçimde adanmış bir tutum ile çalışarak bu başarının belkemiğini oluşturduklarını’ söyledi.

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Tıp fakültelerinin akademik düzeyinin de dördüncü ve son faktörü oluşturduğunu belirterek, ‘tıp fakültelerinin uluslararası sıralamalardaki konumlarının övünülecek düzeyde‘ olduğunu ifade etti.

‘Bütüncül çözümler gerekli’

Salgından çıkarılabilecek iki temel sonuçtan bahseden Hacettepe rektörü, bunlardan ilkinin bilimde disiplinlerarası yaklaşımın önemi olduğunu söyledi. “Bu pandemi bize tek disiplinle olayın tüm boyutlarına çözüm bulunamayabileceğini göstermiştir” diyen Özen, ‘istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik, etik ve daha birçok alandan bilim insanlarının bütüncül çözümüne gereksinim olduğunu’ vurguladı.

İkinci sonucun ise salgın sayesinde ülkelerin sınırlarının geçirgenliğinin anlaşılarak, ‘ülkemizde son yıllarda gerektiği kadar vurgulanmayan ‘bilim’ sözcüğünün yol göstericiliğinin öneminin de ortaya çıktığını’ belirtti.