Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutayım’ diyerek dolandırıcılık yaptı

İzmir’de, çok sayıda kişiyi “Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim” diyerek dolandıran Nurettin Alınca yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Alınca’nın 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl altı ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Reklam

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi’nde bir kişinin, birçok kişiyi, “Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim” diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti. Üç kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledikten sonra dolandırıcının Nurettin Alınca olduğunu belirledi.

Alınca’nın kullandığı otomobili takibe alan ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu. Nurettin Alınca’nın içinde olmadığı araçtaki F.A. ve G.A.’nın ifadesine başvurdu ve Alınca’nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Verilen adresteki eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan Alınca gözaltına alındı; sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

SON HABERLER

CHP, SETA’nın mali kaynaklarını sorguluyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) vergi muafiyeti durumuna ve mali kaynaklarına ilişkin meclise soru önergesi verdi.

Şirketlere borç yapılandırma tasarısı: Bankaların önündeki engeller kaldırıldı

Meclis’e dün AKP tarafından gönderilen kanun taslağı, şirketlerin bankalara borçlarını yeniden yapılandırmasına iki yıl süreyle kolaylıklar getirirken, sektör uzmanları getirilecek maddelerin çoğunun bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırmalarda bankaların önündeki engellerin bir kısmını kaldırdığını söylüyor.

Türk-İş başkanı: Hükümetin zam teklifinin kabul edilir yanı yok

Kamuda çalışan işçilerin 2019-2020 döneminde alacağı ücretin belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “3 bin 500’ün altında ücret alanlara seyyanen 60 lira ve ilk altı ay yüzde beş, ikinci altı ay yüzde dört zam teklif edildi. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok” dedi.

ABD Kadın Milli Futbol Takımı Trump ile görüşmeyecek

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın şampiyonu ABD Milli Takımı ülkesine döndü. Takım kaptanı Megan Rapinoe, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşme davetini geri çevirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...