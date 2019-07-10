‘Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutayım’ diyerek dolandırıcılık yaptı

İzmir’de, çok sayıda kişiyi “Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim” diyerek dolandıran Nurettin Alınca yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Alınca’nın 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl altı ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi’nde bir kişinin, birçok kişiyi, “Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim” diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti. Üç kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledikten sonra dolandırıcının Nurettin Alınca olduğunu belirledi.

Alınca’nın kullandığı otomobili takibe alan ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu. Nurettin Alınca’nın içinde olmadığı araçtaki F.A. ve G.A.’nın ifadesine başvurdu ve Alınca’nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Verilen adresteki eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan Alınca gözaltına alındı; sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.