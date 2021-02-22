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Yaramazlara biraz batar!

Habur’da el konan dört örümcek maymunu hayvanat bahçesine teslim edilecek

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’nda, yaşa dışı yollardan yurda getirilen dört örümcek maymununa el konuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısı’nda S.T.’nin kullandığı bir otomobilde yapılan aramada dört örümcek maymunu bulundu.

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Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sonra da Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

S.T.’ye idari para cezası uygulandı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların Türkiye’de doğal yaşam alanının bulunmadığını, bu hayvanların ülkeye girişinin ve ticaretinin yasaklandığını söyledi.

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Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslemenin de yasak olduğunu dile getiren Kalay, “Şu an bakımları yapılıyor, yemeklerini veriyoruz. Daha sonra Gaziantep’teki Hayvanat Bahçesi’ne teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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