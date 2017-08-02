Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Loup Bureau tutuklandı

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Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Loup Bureau, Şırnak’ta tutuklandı.

Bureau, 26 Temmuz günü Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken gözaltına alındı.

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Bianet’in haberine göre, Fransız gazeteci ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Bureau’nun Twitter hesabında, gazetecilik öğrencisi olduğu, Arapça öğrendiği ve TV5Monde, ArteJournal ve Slate’e haber geçtiği yazıyor.

Erbil’e gazeteci olarak çalışmaya giden Bureau’nun Habur sınır kapısından geçip İzmir’e, oradan da İstanbul’a tatil yapmaya gideceği öğrenildi.

AA’ya göre, Bureau’nun üzerinde Suriye’de PYD/YPG’lilerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar bulundu.

Macron devreye girmişti

Geçen mayıs ayında Batman’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edilmek için bir aydır Gaziantep’te bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon serbest bırakılmıştı.

Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Depardon’un durumunu sormuş, Erdoğan’dan “İvedilikle ilgileneceğiz” yanıtını almıştı.

Fransız gazeteci bu görüşmeden kısa bir süre sonra serbest bırakılıp ülkesine dönmüştü.