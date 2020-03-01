Habur Sınır Kapısı ‘corona’ nedeniyle kapatıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı ve Hakkari’deki Üzümlü Gümrük Kapısı yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kapatıldı.



Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nca virüsle ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak’ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye’den Irak’a açılan tek gümrük kapısı olan Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı.

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Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı’na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Üzümlü Gümrük Kapısı da kapatıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Irak’a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı da ülkede virüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak’tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.