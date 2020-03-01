Diken

Yaramazlara biraz batar!

Habur Sınır Kapısı ‘corona’ nedeniyle kapatıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı ve Hakkari’deki Üzümlü Gümrük Kapısı yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nca virüsle ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak’ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye’den Irak’a açılan tek gümrük kapısı olan Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Reklam

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı’na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Üzümlü Gümrük Kapısı da kapatıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Irak’a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı da ülkede virüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak’tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

Çin’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

Sağlık bakanı: İtalya, Güney Kore ve Irak’a uçuşlar durduruldu; Irak sınırı kapatıldı

THY, bazı İtalya uçuşlarını iptal etti

THY Tahran seferlerini azalttı, İran’a diğer uçuşları 27 Şubat’a kadar iptal etti

İtalya’da ‘corona’ paniği

‘Corona’da uyuyan virüs tehlikesi: İyileşen hastalar yeniden pozitif çıktı

İran’da bakan yardımcısından sonra cumhurbaşkanı yardımcısı da ‘corona’ya yakalandı

İran’da ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi

İtalya’da ‘corona bölgesi’nden izlenimler: ’50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız’

‘Corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 797’ye ulaştı

‘Corona’ Gürcistan’a da sıçradı

Bakan: Şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan ‘corona’ vakası yok

‘Corona’da küresel salgın endişesi artıyor: 2 bin 619 ölü

Araştırma: Pangolin, corona virüsünün taşıyıcısı olabilir

Reuters derledi: Yeni tip corona virüsü hakkında tam olarak ne biliyoruz?

Yunanistan’da ilk ‘corona’ vakası
‘Corona’, Latin Amerika’da: Brezilya ilk vakayı doğruladı

İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi: Çin’den sonra en yüksek rakam

‘Corona’ya yakalanan İranlı bakan yardımcısı: Çok demokratik bir virüs

İran’da ‘corona’ nedeniyle 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...