Hablemitoğlu suikastı zanlısına tutuklama talebiyle açılan davada beşinci erteleme

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da yeniden tutuklanması talebiyle açılan dava bir kez daha ertelendi. Beşinci kez ertelenen davada duruşma tarihi 22 Ocak olarak belirlendi.

Hablemitoğlu, ölüm yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında anılmış, törene eşi Şengül Hablemitoğlu ve yakınları katılmıştı. Fotoğraf: DHA (arşiv)

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Bozkır, Ukrayna’da 10 Temmuz 2019 tarihinde yakalanmıştı. Zanlının Ukrayna’daki ev hapsi süresi dün 11 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

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Şüphelinin yeniden tutuklanması talebiyle savcılığın Kiev Temyiz Mahkemesi’nde açtığı davanın beşinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, evrak eksikliği nedeniyle duruşmanın 22 Ocak tarihine ertelenmesine karar verdi. Savcılığın itirazının ardından açılan davada 1 Kasım, 12 Kasım, 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerindeki temyiz duruşmaları da evrakların mahkemeye ulaştırılmadığı gerekçesiyle ertelenmişti.

Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır, bugün Kiev Temyiz Mahkemesi’nde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘FETÖ’nün kendisine kumpas kurduğu’na dair iddiasını yineledi.

Ukrayna’da üç ay cezaevinde kalan şüphelinin tutukluluğu, 18 Ekim 2019’da ev hapsine çevrilmişti.

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Ailenin avukatı Ersan Barkın, geçen yıl Hablemitoğlu’nun ölüm yıldönümünde Bozkır’ın ev hapsinde olmasının kendilerini endişelendirdiğini ifade etmişti.