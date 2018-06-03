İYİ Partili Hablemitoğlu açıkladı: Adaylıktan çekilmem için aracı gönderdiler

16 yıl önce öldürülen Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu İYİ Parti’den aday olmaması için iktidar çevrelerinin kendisine aracı gönderdiğini açıkladı.

Kitaplarında Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesini yazan akademisyen Dr. Necip Hablemitoğlu 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu 24 Haziran seçimlerinde İzmir’den İYİ Parti milletvekili adayı.

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Yeni Çağ’dan Selcan Taşçı Hamişoğlu’na konuşan Şengül Hablemitoğlu, siyasete AKP çevrelerinden yayılan Meral Akşener hakkındaki ‘FETÖ algısını kırmak için girdiğini’ söylerken kendisini adaylıktan vazgeçirmek için aracı gönderildiğini anlattı.

Hablemitoğlu şöyle konuştu: “Herkes kemik koleksiyoncusu bu memlekette. ‘Kocanın kemikleri sızlıyor’, peki… ‘Mezarında ters dönüyor’, peki… Gülüyorum bunlara. Bir ahlaksız var… Pis bir tivit attı. Pis bir insan o. ‘Stockholm Sendromu’ dedi. Sen kimsin kardeşim! Benim pırıl pırıl kocamın adı etrafında şaibe yaratmaya çalışan kirli bir şeysin! Ucundan da bana dokunacaksın; hadi canım… ‘Verdiği bilmem ne ifadesine rağmen…’ diyorlar. Ne ifadesi? Benim verdiğim öyle bir ifade filan yok. Bu yalan. Havuz medyasında biri ‘iktidar düşmanlığı’ dedi. Dedim ki ‘iktidarın sizden iyi düşmanı olamaz’. Bana işlemez böyle şeyler. Umurumda değil. İktidar çok temkinli bu konuda; başkaları aracılığıyla yapıyor… Örneğin adaylıktan çekilmem için bile aracı geldi… Bunu durumdan vazife çıkararak da yapmış olabilir ama hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Bayağı ciddi bir şekilde geldi.”

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Sözün burasında Hamışlıgil’in “Ne dediler?” sorusuna Hablemitoğlu “Benim zarar görmemi istemiyorlarmış. Seçimden önce partiye yönelik bir şey olabilirmiş…” yanıtını verdi.

“Siz ne dediniz?” sorusu üzerine de Hablemitoğlu şöyle devam etti: “Eyvallah dedim. Herkes yoluna, ben buradayım. Buyursunlar. Bunu yapacak tıynetleri varsa zaten söyleyecek bir şeyim yok. Bak Necip’in bir çatısı yoktu. Burası (Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü) Necip’in çatısı. Ama burası bana kendi babamdan kalan, büyüdüğüm ev; hazine arazisi parçası değil. Bana 50 yıllığına kiralanmış değil. Benim ardımda hiçbir şey yok. Benim ardıma baktığın zaman yine ben varım. Bu durumdaki birine bir şey yapmak istiyorsa canları, benim söyleyecek bir lafım yok. Onların ahlaklarına insanlıklarına kalmış.”