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Yaramazlara biraz batar!

Habertürk’ten Yıldırım ve İmamoğlu’na çağrı: Gelin canlı yayında tartışın

Habertürk, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimi için ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım ve ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında tartışma çağrısında bulundu.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı sonrası sonuç Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti.

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Habertürk Twitter’dan yaptığı çağrıda, adayları ‘özgürce tartışmaya’ davet etti: “HaberturkTV’den İstanbul için yarışan iki adaya, Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrı! Gelin tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiyenin Nabzı’nda karşılıklı olarak birlikte özgürce tartışalım.” 

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