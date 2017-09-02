Habertürk’ten ayrılan İlter: Haber zorlaştı, meslektaşlar içeri alındı, yol bitti 

Habertürk televizyonunda ‘Karşıt Görüş’ adlı programı hazırlayıp sunan Balçiçek İlter kanala veda etti.

‘Doğru cümleleri söylemek imkansız hale geldi’

Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında “Yaklaşık 27 yıldır haberin içindeyim… Röportajlar, köşe yazıları, gelip geçen genel müdürler derken yol aniden bitiverdi” diyen İlter şöyle devam etti: “Haber zorlaştı, doğru cümleleri söylemek imkansız hale geldi, meslektaşlar içeri alındı, inandığım savunduğum doğrular bir bir yanlış çıkmaya başladı… Ardından kendi kendini sorgulama, işine heyecan duymama, nefes alamama hissi geldi.. Diyorum ya yol bitti… Tekrar derin bir nefes alıp baştan başlayabilmek için radikal bir karar gerekiyordu, sanırım aldım.”

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Star Tv’ye transfer olduğunu açıklayan İlter, üçüncü sayfa haberlerinin işleneceği ‘Olay Yeri’ adlı programı sunacağını duyurdu.