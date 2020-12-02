Habertürk’e ‘tank palet’ yaptırımı: Beş kez program durdurma ve para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Habertürk’e beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK üyeleri Okan Konuralp ve İlhan Taşçı, ‘devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı yayın’ gerekçesiyle verilen karara karşı oy kullandı.

Reklam

Taşçı, Twitter’dan şunları yazdı: “RTÜK’ün Habertürk’e verdiği cezanın dayanağı yasadaki en ağır yaptırım 8/1/a maddesi. Kanal benzer ihlalden 2’nci kez ceza alırsa yayını 10 gün durdurulacak. 3’üncü kez ceza alması hainde ise Habertürk’ün yayın lisansı iptal edilecek. Kararda ben ve sayın Okan Konuralp karşı oy kullandık.”

‘Uzman raporu eksik’

Konuralp da yine sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı: “CHP milletvekili Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş olduğu, yayın moderatörünün, RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği, yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım. Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır.”

Ne demişti?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk’teki bir programda TSK’nın tank paleti fabrikasının yüzde 49’unun Katar’a satıldığını belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” dedikten sonra diğer konukların tepkisini çekmişti.

Reklam

Zeytin Dalı Harekatı’nı ve ‘FETÖ’ operasyonlarını hatırlatıp ‘ordunun satılmadığını’ belirten konukların tepkisi üzerine Başarır, sözlerini bir kez daha şöyle açıklamıştı: “Ordudan kastım, tank palet fabrikasıdır. Bir kez daha söylüyorum… Buradan yanlış bir anlam çıkmasın. Ben Mehmetçiği, ben ordumuzu kast edebilir miyim? ‘Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır’ dedim ve ‘Bunun yüzde 49’u Katar’a satılmıştır’ dedim. Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır, bunun yüzde 49’unu satmak ihanettir, ‘Ordunun bu bölümünü satmaktır’ diyorum. Kastım bu.”

RTÜK, incelemeye almıştı

CHP’li Başarır’ın sarf ettiği sözler sonrası açıklama yayınlayan RTÜK, ‘çirkin ifadeler’i kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etmişti.

RTÜK’ün “Ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur” denen açıklamasında, kurulun sorumluluğunda bulunan yayının, her kesimden insan tarafından takip edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, “Hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır” ifadesine yer verilmişti.