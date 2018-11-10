Habertürk yazarı Alçı’dan geri vites: ‘Atatürk maço’ ifadesi yazısından çıkarıldı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın bugünkü köşe yazısında Mustafa Kemal Atatürk için kullandığı ‘sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti’ ifadesi yazısından kaldırıldı.

Alçı bugün yayımlanan ‘80 yılın ardından başka bir Atatürk’ başlıklı köşe yazında İpek Çalışlar’ın ‘Atatürk’ kitabına referansla, ilginç bulduğu bölümleri de belirterek okuyucusuyla paylaşmıştı. Alçı söz konusu yazısında Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi lider’ olmasına rağmen ‘kişisel hayatında kadınlardan sürekli hizmet bekleyen’ ve ‘kadınlarını eve ait gören maço bir erkek’ olarak değerlendirmişti. Ancak sabah saatlerinde Alçı’nın yazısında bulunan eleştirel ifadeler, günün ilerleyen saatlerinde çıkarıldı.

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Konuya dair gazeteden ya da Alçı’dan bir açıklama gelmedi.

Alçı’nın yazısının ilk hali şu şekildeydi: “Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Fakat kişisel hayatında kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti.”

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Müdahaleden sonra Alçı’nın yazısı şu şekilde değiştirildi: “Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Kadınların kişisel hayatındaki yerine ilişkin ipucunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: ‘Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.’ (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından)”