Habertürk internet sorumlusu: Kendi isteğimle ayrıldım, haber hatalıydı

Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiayı haberleştirmesinin ardından Habertürk’le yolları ayrılan internet sorumlusu Barış Erkaya işinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi: “Habertürk editoryal standartlarından biri olan çifte teyit mekanizmasının doğru çalıştırılmamış olması nedeniyle hatalı şekilde yayına alınmıştır. Hatanın fark edilmesi üzerine de yayından kaldırılmıştır.”

İddia, Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin önceki gece yapılan Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti.

Reklam

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de dünkü yazısında isim vermeden Gül’ü Ankara’dan iki önemli ismin ziyaret ettiğini yazmıştı.

Habertürk, internet sitesinin genel yayın yönetmen yardımcısı olduğunu belirttiği Barış Erkaya’nın sözlerini haberleştirdi. Gazete, Erkaya’nın açıklamasını Twitter’dan yaptığını söylerken, Erkaya’nın Twitter hesabı ‘korumalı’ olduğu için bu sözlerin Twitter’dan paylaşıp paylaşmadığını teyit etmek şu an için mümkün değil.

Reklam

‘Hatalı şekilde yayına alındı’

Dokuz yıla yakın süredir çalıştığı ‘haberturk.com’daki görevinden ‘kişisel sebeplerle’ son verdiğini aktaran Erkaya, “Kan bağım olan çocuğuma biraz haksızlık ettim. Şimdi ondan çaldığım zamanları biraz telafi edebilmek için ara veriyorum. Çocuğumla vakit geçirmek istiyorum” dedi.

‘Kovulduğuna’ ilişkin iddiaların doğru olmadığını savunan Erkaya şöyle devam etti: “Kararım, tamamen kendi isteğimle ve konuşulan senaryolardan bağımsız olarak, bir süredir aklımda olan, çocuğuma vakit ayırma amacıyla bir süre gazetecilik hayatıma mola vermekten ibarettir. Bu vesileyle yolumun kesiştiği, kesişmediği herkese ve başta Sayın Kenan Tekdağ olmak üzere Ciner Medya Grubu’nun değerli yöneticilerine, gruba ilk adımımı attığım 2010 yılından bugüne bana olan destekleri, inançları için çok teşekkür ediyorum. Bunun dışındaki hiçbir bilgi doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz.”

Erkaya, yaşananlara sebep olan haberle ilgili de konuştu: “Haber, Habertürk editöryal standartlarından biri olan çifte teyit mekanizmasının doğru çalıştırılmamış olması nedeniyle hatalı şekilde yayına alınmıştır. Hatanın fark edilmesi üzerine de yayından kaldırılmıştır. Hatalı haber nedeniyle okuyucularımızdan özür dilerim.”