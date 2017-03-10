Habertürk için ‘Gücü yalakalığında’ diyen Oğan hakkında yasal süreç başlattığını duyuran İlter: Susuyorsam edebimden

Habertürk programcısı Balçiçek İlter, kanalı için “Gücü yalakalığında” diyen eski MHP’li Sinan Oğan hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu: “Susuyorsam edebimdendir.”

Habertürk TV’de önceki gece canlı yayınlanan ve Balçiçek İlter’in sunduğu programda gazeteci Nagehan Alçı, eski MHP’li Sinan Oğan hakkında ‘ırkçı’ ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Sinan Oğan, Alçı’ya Twitter üzerinden yanıt verirken kendisine söz hakkı tanımayan Habertürk TV’yi ise ‘Gücü özgürlüğünde’ biçimdeki ‘şiar’ı üzerinden eleştirmişti: “Gücü yalakalığında.”

Twitter hesabından bir açıklama yapan İlter, “Dünden beri @DrSinanOgan sözlü saldırı, hedef göstermelerine maruz kaldım, susuyorsam edebimdendir. Muhatabı ben değilim, yasal süreç başlattım” diye yazdı.

Oğan ne demişti?

Oğan, söz hakkı istediği tweetlerinde şunları yazmıştı: “Biraz şerefli olun. Sabahtan beri konuklarınız bize hakaret ediyor. Telefonda ile söz hakkı verin! Ekranınıza çıkardığınız Nagehan Alçı bize ‘Irkçı’ dedi bu söz hakkı doğurmayacak da ne doğuracak? Sizin yaptınız yargısız infazdır. Gücü özgürlüğünde demeyin, gücü yalakalığında deyin. Yazıklar olsun size.”

‘Ciner ihaleler kesilir diye korkuyor’

Habertürk TV’nin sahibi Ciner Grubu’nu da ‘topa tutan’ Oğan, grubun devletten ihalı alması nedeniyle muhalif isimlere söz hakkı tanımadığını savunmuştu: “Ciner Grubu bize söz hakkı verdiğinde AKP’nin ballı ihalelerini keseceğinden korkuyor. Devletten ihale alıp ekranlarınızdan muhaliflere hakaret ettirmek mi adamlığınız! Sizin yandaşlığınıza, habercilik anlayışınıza tükürmek bile fazla.”

“Sizin yaptığınız yargısız infazdır” diyen Oğan, eleştirilerini şöyle bitirmişti: “Kabataş yalanlarınızı bu millet gördü, Alo Fatihlerinizi bu millet gördü. Devran dönecek elbet… Ciner grubu olarak AKP’den ihale alıp bize karşı yargısız infaza susmanızı bu millet unutmayacak! Biliyoruz patronunuz işini kaybetmesin diye talimat almışsınız konuk alamıyorsunuz.”