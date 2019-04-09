Kartal ve Kadıköy’de seçim görevlilerine soruşturma

İstanbul’da Kadıköy ve Kartal ilçelerinde bazı sandık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Anadolu başsavcılığının soruşturmalarından ilki, Kartal’da oy birleştirme tutanaklarını YSK sistemine giren görevliler hakkında. Verileri sisteme girerken usulsüzlük yaptığı öne sürülen görevliler hakkında şikayet sandık başkanı tarafından yapıldı.

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İkinci soruşturma ise Kadıköy ilçesi için AKP’nin ilçe yönetim kurulu tarafından yapıldı. Burada da sandık görevlilerinin sandık sayımında usulsüzlük yaptığı öne sürüldü.

İki soruşturma da ‘görevli kötüye kullanma’ ve Seçim Kanunu’nun 164’üncü maddesi kapsamında başlatıldı.

Savcılık, ilçe seçim kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimliklerini ve oy sayım tutanaklarını istedi.