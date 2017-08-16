‘Haberim yok’ dedi: Eski sevgilisini kamyonetle ezen adam serbest bırakıldı

Adana’da eski sevgilisi Ece Çelik’i kamyonetle ezip bitkisel hayata girmesine sebep olan İbrahim D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, 31 Temmuz’da gece yarısı meydana geldi. Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, sevgilisi İbrahim D. ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeniyle tartıştı.

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Çelik, kendisini kamyonetiyle dolaştıran sevgilisi D.’ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen D. ile Çelik’in telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

Çelik’in eski sevgilisi Hüseyin A.’nın da gelmesinin ardından İbrahim D., araçtan indirdiği Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü.

Çelik’i ezip, A.’ya da çarpan D., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan ve bir gözünü kaybeden Çelik bitkisel hayata girdi, A. ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Serbest bırakıldı

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve yaralılara kasıtlı çarpmadığını iddia eden D. ifadesinde şunları söyledi: “Ece beni aradı, arkadaşlarıyla tartıştığını söyledi. Evin önüne gittim. Orada bir tartışma yaşandı. Ben de aracımla hızla uzaklaştım. Kimseye çarptığımdan haberim yok.”

İbrahim D., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

İbrahim D.’nin Çelik ve A.’ya kamyonetle çarpması bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, araçtan birinin indiği görülüyor. Kamyonet daha sonra dönüp, yolda duranların üzerine hızla hareket ediyor ve bir kişinin üzerinden geçiyor.