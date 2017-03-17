Haberde ‘sehven’ yer almış: ‘Hakaret içerikli tezahürat’tan ifade veren Volkan Demirel ‘Pişmanım’ dememiş

‘Taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Volkan Demirel’in ifadesinde “Pişmanım” dediğini öne süren Sabah gazetesi, haberinde ‘düzeltmeye’ gitti.

Gazetede dün yer alan haberle ilgili bugün paylaşılan düzeltme metninde, Demirel’in ifadesinde pişman olduğunu söylemediği ve bu cümlenin haberde ‘sehven’ yer aldığı savunuldu.

Ne olmuştu?

EuroLeague’in 20’nci haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 85-80 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiminde sahaya inen Volkan Demirel, sarı-kırmızılı takımı hedef alan bir tezahürata eşlik etmişti. Demirel hakkında ‘Taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı’ gerekçesiyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14’üncü maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı.