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Yaramazlara biraz batar!

A Haber’de pişer TRT’ye de düşer: Erdoğan’lı video klip kanal kanal dolaşıyor

 

Kamu yayıncılığından bir hayli uzaklaşıp iktidar destekçisi bir çizgiye oturan TRT, ‘havuz medyası’ndan A Haber’in hazırlayıp kısa süre önce yayınladığı bir propaganda klibine yer vermeye başladı.

A Haber, Selçuklu devletinden itibaren Türkiye tarihindeki önemli liderleri içeren bir klip hazırlayarak bu hafta içinde yayına almıştı. Klipte Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, 2’inci Abdülhamid ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yanısıra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alıyor, darbe girişimine de ayrıca yer veriliyordu.

Videoda, “Biz yeni başlıyoruz. Aksine, liderle, cesaretle ve göğsümüzü yırtıp taşan imanımızla, tükenmedik” deniyor, hemen ardından Erdoğan’ın, “Bizim nefsimiz mesele değil. Meselemiz millettir, meselemiz vatandır” dediği duyuluyordu. Video son olarak da, ‘Geleceğe cüret edin’ sloganıyla noktalanıyordu.

A Haber’den TRT’ye

Doğrudan mesaj vermeyip milliyetçi duyguları harekete geçirmeyi amaçlayan videoyu, A Haber’le aynı grubun sahibi olduğu Sabah, “A Haber yine çok konuşulacak bir işe imza atarak Türk tarihi ve Türkiye’nin yaşadığı dönüm noktalarını anlatan özel bir klip hazırladı” ifadesiyle haber yapmıştı.

Son dönemde tarafsızlık tartışmalarının ekseninde yer alan TRT, A Haber’in videosunu yayına alıp sosyal medya hesaplarından da paylaşmaya başladı.

TRT’nin Youtube kanalından da yayınladığı klip şöyle:

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