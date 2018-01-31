A Haber, zamma zam dememek için kırk takla attı!

Artvinli vicdani retçi Şendoğan Yazıcı, ‘askere gitmediği’ gerekçesiyle yargılandığı davada yarın hâkim karşısına çıkacak. Hapis cezası alması ve askere gitmediği sürece medeni haklarından men edilmesi söz konusu olan Yazıcı, ceza alsa bile askere gitmeyecek; yani ceza infaz edilse bile ortadan kalkmayacak ‘suç’ için Yazıcı tekrar tekrar cezalandırılabilir.