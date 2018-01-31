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Yaramazlara biraz batar!

A Haber, zamma zam dememek için kırk takla attı!

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Hükümete yakın A Haber, Avrasya Tüneli’nin tek yön geçiş ücretine yapılan yüzde 30’luk zammı ‘değişiklik’ diye tanımladı.

Geçiş garantisi tutmayınca halka 123 milyon liralık ek maliyet getiren tünelde otomobil geçiş ücreti 16 lira 60 kuruştan 21 liraya yükselmişti.

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Minibüslere yapılan zam sonrası sonrası da geçiş ücreti 24 lira 90 kuruştan 31 lira 50 kuruşa gelmişti.

A Haber, söz konusu haberini ‘Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine düzenleme’ başlığıyla internet sitesinde haberleştirdi.

Haberin devamında ise ‘zam’ kelimesi kullanıldı. Ancak kanal, haberini Twitter’dan ‘değişiklik’ sözleriyle duyurunca sosyal medyada tepki çekti.

Hedefler tutmamıştı: Avrasya Tüneli’nin tek yön geçişine zam


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