Haber yaptı diye: Cumhuriyet muhabiri Coşkun’un üç yıl hapsi istendi

Görevden ihraç edilmelerinin ardından açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınan avukatlarının haberini yaptığı için yargılandığı davada Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un üç yıl hapsi istendi.

Duruşma savcısı, Coşkun’u ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek‘le suçladı.

Reklam

DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlar, 20 Eylül’de savcılıkta sorgulanmıştı.

Evrensel’in haberine göre sorguyu haberleştiren Coşkun’a açılan davanın ikinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Reklam

Duruşmada mütalaasını veren savcı, avukatların tutuklanmasına ilişkin soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olmasına rağmen ‘soruşturmayı tehlikeye atacak şekilde haber yaptığı’, ‘gizli tanığı teşhir ettiği’ iddialarıyla Coşkun’un, TMK 6/1 uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Coşkun ve avukatıysa esas hakkında savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.