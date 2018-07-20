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Yaramazlara biraz batar!

Haber vermeden: Rus ordusu Ermenistan’da savaş tatbikatı yaptı

 

Rus ordusu Ermenistan’daki Panik köyünde önceden bilgi vermeksizin savaş tatbikatı düzenledi.

Temsili (Fotoğraf: Reuters)

DW Türkçe’nin haberine göre Rus ordusunun üssünün bulunduğu köydeki tatbikattan habersiz halk panik yaşarken, Rus güçlerin ateş açtığı tatbikat sırasında sokaklarda askeri araçlar dolaştı.

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Rusya’nın bölgedeki üssünün komutanı Vladimir Elkanov ve bazı üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelen Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Rus yetkililerin görüşmede resmi olarak özür dilediğini söyledi.

Başbakan Paşinyan: Provokasyon

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ‘sorumluların cezalandırılması gerektiğini’ ifade etti. Paşinyan, “Bu olayı Ermenistan-Rusya ilişkilerini hedef alan bir provokasyon olarak görüyorum” dedi.

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Bölgedeki Rus üssü, geçmişte bir çocuğun patlamamış bir bomba bulmasının ardından hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

Ermenistan’ın en önemli askeri müttefiki Rusya’nın biri Türkiye sınırında olmak üzere Ermenistan’da askeri üsleri de bulunuyor.

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