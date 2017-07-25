A Haber ve TRT’ye eylemin ardından ‘gazetecilik’ polis barikatında

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava sürerken, hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber ve TRT’nin canlı yayınları sırasında yapılan eylemlerin ardından polis ‘gazeteciliğe’ önlem aldı.

Bugün A Haber ve TRT’nin ‘mağduriyet’ine önlem alan polis, yayın yapan gazeteciler için barikatlarla alan oluşturdu. Polisin hamlesinin arkasında ise dün yaşanan iki olay bulunuyor.

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Cumhuriyet davasının ilk gününde Çağlayan Adliyesi önünden yayın yapan TRT’nin muhabirinin arkasına üç kişi geçerek, ellerinde gazeteci Ahmet Şık ve diğer çalışanların resimleri ile ‘#CumhuriyetSusmaz’ yazılı döviz taşıyarak sessiz bir protesto yapmıştı.

Benzer görüntüler A Haber’in yayını sırasında da yaşanmış, muhabirin yanında kamera karşısına geçen üç kişi, gülümseyerek habere ‘katkı koymuştu.’ Kanal, muhabirinin tacize uğradığını iddia etmiş, kendisini ‘milli medya’ olarak tanımladığı haberde, gazeteciliğe sabotaj düzenlendiğini ileri sürmüştü.