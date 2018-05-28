Haber ve paylaşım nedeniyle gözaltına alınan sendika.org editörü serbest

‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı.
Demirhan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu: “‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı haberimiz ‘terör propagandası’ sayılmış. Gözaltına alınıyorum.”
Demirhan, haber ve sosyal medya paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla sendika.org’un ofisine giden polislerce gözaltına alındı.
Gazetecinin önce Mecidiyeköy Polis Karakolu’na, ardından da Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğü bildirildi.
Demirhan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İfade işlemi bitti. Latuff'un karikatürü dahil Afrin savaşına dair haberler, "diktatörlüğü durdurabiliriz" başlıklı yazı vb bir dizi içerik terör propagandası sayılmış. Yaptığımızın habercilik olduğunu anlattık, çıktık, sorun yok. İlgisini, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür.
— Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) May 28, 2018
‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı yazıda AKP iktidarındaki bazı gelişmeler aktarılarak “Halkı diktatörlüğe karşı örgütlü bir güç haline getirerek durdurabiliriz!” denmişti. Yazının tarihi 11 Ocak.