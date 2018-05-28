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Yaramazlara biraz batar!

Haber ve paylaşım nedeniyle gözaltına alınan sendika.org editörü serbest

 

‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Demirhan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu: ‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı haberimiz ‘terör propagandası’ sayılmış. Gözaltına alınıyorum.”

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Demirhan, haber ve sosyal medya paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla sendika.org’un ofisine giden polislerce gözaltına alındı.

Gazetecinin önce Mecidiyeköy Polis Karakolu’na, ardından da Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğü bildirildi.

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Demirhan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı yazıda AKP iktidarındaki bazı gelişmeler aktarılarak “Halkı diktatörlüğe karşı örgütlü bir güç haline getirerek durdurabiliriz!” denmişti. Yazının tarihi 11 Ocak.


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