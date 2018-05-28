Haber ve paylaşım nedeniyle gözaltına alınan sendika.org editörü serbest

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan cumhurbaşkanı adaylarına, “Doğu ve güneydoğudaki huzur mu battı size” diye sordu.