Haber podcast platformu ‘Kısa Dalga’ yarın yayında

Avrupa ve Amerika’da yaygın olan, Türkiye’de de son dönemde ilgi gören podcast platformlarına bir yenisi ekleniyor. Haber ağırlıklı ve bağımsız bir podcast platformu olmayı hedefleyen ‘Kısa Dalga Podcast’ yarın yayın hayatına başlıyor.

Gazeteciliği yeni medya araçları ile birleştirmeyi hedefleyen Kısa Dalga’nın ilk yayınları arasında Nazan Özcan ve Basri Özgür’ün hazırladığı dört podcasttan oluşan tarikatlar dizisi yer alacak. Gazeteci Hale Gönültaş ise IŞİD tarafından Irak’ın kuzeyindeki Şengal’de kaçırılan ve ağabeyinin çabaları ile Ankara’da bulunan Ezidi genç kadının çarpıcı hikayesini anlatacak.

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Feminist akademisyen Alev Özkazanç’ın ‘Joker’ filminin ışığında güncel erkeklik hareketlerinin nereye evrildiğine ilişkin podcastinin yanı sıra Kemal Göktaş’ın Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Eren Korkmaz ile yapay zeka ve barış teknolojileri üzerine yaptığı sohbet de dinleyicilerle buluşacak.

Kısa Dalga’nın internet sitesinde ayrıca bazı haber dosyalarının yazılı metinleri de yer alacak.

Diken (diken.com.tr) yazarı Kemal Göktaş’ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Kısa Dalga Podcast’in yayınları kisadalga.net ve podcast ağları (Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Deezer vb) üzerinden dinlenebilecek.

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Kısa Dalga, Twitter’dan @kisadalgamedya, Facebook’tan https://www.facebook.com/kisadalgapodcast ve Instagram’dan kisa_dalga adreslerinden takip edilebilecek.

‘Kulağınız Kısa Dalga’da olsun’

Kısa Dalga Podcast’in tanıtım bülteninde şöyle dendi:

“Podcast, kısa sayılmayacak bir süreden beri dünyanın yükselen yeni medya aracı. İnternet teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte gelişti ve dünyada artık haber almanın ve eğlenmenin yeni biçimi haline geldi.

Türkiye’de de podcastler yükselişte. Çok sayıda podcast yayıncısı harika işler çıkarıyor ve bu yeni medya aracının parlak geleceğini hazırlıyor.

Habere yatırım yapılmayan bu medya ortamında biz de Kısa Dalga ile haberle, bilgiyle, analizle podcasti buluşturmayı hedefliyoruz.

Size her biri gazetecilik deneyimiyle hazırlanmış haber araştırma dosyaları sunacağız.

Analizler, röportajlar, kitap tanıtımları ve eğlenceli sohbetler de olacak Kısa Dalga’da…

İddiamız haberciliğin, gazeteciliğin bitirildiğini düşünenlere inat gazeteciliğe katkı sunmak…

Kulağınız bizde, Kısa Dalga’da olsun…”