Haber olunca belediye harekete geçti: Engelli kadını otobüse almayan şoföre ceza

Bursa’da tekerlekli sandalye kullanan 47 yaşındaki Necla D.’yi kanuna aykırı olarak otobüse almayan şoföre ceza kesildi.

Osmangazi ilçesindeki Hürriyet mahallesinde yaşayan kadın, iki yıl önce sistemik lupus eritamatozus (SLE) olarak bilinen kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

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Necla D., haftada iki gün tedavisi için B46 numaraları hatla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne tedaviye gidiyor.

Ancak bazı halk otobüsü şoförleri, kadını duraktan almak istemiyor. Şoförlerin kanunen engelli yolcuyu almama gibi bir hakları yok. Ancak neye dayanarak böyle bir uygulama yaptıkları bilinmiyor.

Tüm bu olanlara ise Bursa Büyükşehir Belediyesi şimdiye dek sessiz kalmayı tercih etmiş.

Necla D., şimdiye kadar belediyenin ulaşım şirketi BURULAŞ’a defalarca şikayette bulunduğunu, hatta kendisini almayan otobüslerin plakalarını ve geçiş saatlerini de belediyeye bildirdiğini ancak cevap alamadığını ifade etti. Kadının dilekçeleri de yanıtsız kalmış.

Kadının yaşadıkları bugün medyada geniş yer buldu.

AA’nın haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Araç tespit edildi. Gerekli cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca o esnada durağa park eden araçlara da ceza uygulanıyor. Hiçbir engelli kardeşimizin mağdur olmasına müsaade edemeyiz” dedi.

Kadın şoförlerden kapıyı açmalarını isteyince “Seninle mi uğraşacağız” cevabını da aldığını anlatmıştı.