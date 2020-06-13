Haber alınamayan çoban öldürülüp kuyuya atılmış

Karaman’da, dün geceden beri haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Çobanın öldürülerek kuyuya atıldığı belirlendi.
AA’nın haberine göre merkeze bağlı Çoğlu köyünde, arazide koyunlarını başıboş gören Nuri Çelebi, Afganistan uyruklu çobanı aramaya başladı. Çelebi, ismini Halil Özbek olarak bildiği çobana ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerin kayıp çobanı arama çalışması sürerken bu sabah koyunlarını meraya çıkaran Çelebi, bölgedeki kullanılmayan su kuyusunda çobanın cansız bedenini gördü.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çobanın öldürüldüğünü ve sürüklenerek kuyuya atıldığını tespit etti. Ceset, AFAD ekiplerince çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.