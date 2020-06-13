Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haber alınamayan çoban öldürülüp kuyuya atılmış

Karaman’da, dün geceden beri haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Çobanın öldürülerek kuyuya atıldığı belirlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Çoğlu köyünde, arazide koyunlarını başıboş gören Nuri Çelebi, Afganistan uyruklu çobanı aramaya başladı. Çelebi, ismini Halil Özbek olarak bildiği çobana ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Reklam

Ekiplerin kayıp çobanı arama çalışması sürerken bu sabah koyunlarını meraya çıkaran Çelebi, bölgedeki kullanılmayan su kuyusunda çobanın cansız bedenini gördü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çobanın öldürüldüğünü ve sürüklenerek kuyuya atıldığını tespit etti. Ceset, AFAD ekiplerince çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON HABERLER

Yolları Türkiye’den geçen İranlılar

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Babacan: Katar’la alınan nefes geçici, kurda ikinci dalga gelebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası (MB) ve TÜİK gibi kurumların talimatla iş yaptığını, Türkiye’den parasını çıkarana ‘vatan haini’ diyerek sonuç alınamayacağını belirterek, birkaç adım sonrasının sermaye kontrolü olabileceğini ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...