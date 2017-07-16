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Haber 7’nin önerisi ‘Osmanlı modeli’: FETÖ için en ideal infaz yöntemi ‘çengele asma’

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen haber sitesi Haber 7, darbe girişimi davalarında yargılananların Osmanlı’daki gibi ‘çengele asılarak’ infazını önerdi.

‘Mahkemeyle vakit harcanmayıp kararın hemen verildiği günler’

‘FETÖ için en ideal infaz yöntemi Osmanlı’da varmış’ başlıklı haberde bu yöntemin nasıl uygulandığını gösteren bir görselle birlikte şu ifadelere yer verildi: “Devlete başkaldırıp isyan edenler hakkında sorgu, soruşturma, mahkeme vesaire gibi işler ile pek fazla vakit harcanmayıp kararın hemen verildiği günlerden bir infaz örneği. 17. asırda ayaklanmaya, askerî tesisleri basmaya ve devlete silâh çekmeye kalkışanların âkıbeti İstanbul’un Eminönü semtinde kurulu olan ‘çengel’de son bulur, çengele geçirilen isyancılar halkın gözleri önünde yavaş yavaş can verirlerdi.”

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