‘Hababam Sınıfı’nın efsane karakterleri Mersin sokaklarında

İşine dönme talebiyle akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte 128 gündür açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça, “Bizden sadece işimizi değil, hayatımızı da çaldılar. O hayatımızı geri istiyoruz. Umuyorum daha fazla uzamaz ve işlerimize sağlıklı bir şekilde döneriz1 dedi.