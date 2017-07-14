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‘Hababam Sınıfı’nın efsane karakterleri Mersin sokaklarında

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Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ‘Hababam Sınıfı’nın karakterleri Mersin sokaklarını süsledi.

Fotoğraflar: DHA

Büyükşehir belediyesi ekipleri, Mersin Sinema Derneği’nin bulunduğu sokağın duvarlarına filmin karakterlerinin portresini çizdi.

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Portesi çizilen karakterler arasında Mahmut Hoca (Münir Özkul), Hafize Ana (Adile Naşit), Badi Ekrem (Şener Şen), Damat Ferit (Tarık Akan) ve İnek Şaban (Kemal Sunal) bulunuyor.

Mersin Sinema Derneği yönetim kurulu üyesi Gürhan Ötün, sokaktaki boş alanlara ne yapılabileceğini düşünürken fikirlerini belediyeye sunduklarını, tekliflerinin kabul edildiğini söyledi.

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