Haaretz duyurdu: İsrail açıklarında Türk gemisi yandı

İsrail gazetesi Haaretz, ülkenin kuzey sahili açıklarında bir Türk gemisinin yandığını duyurdu. Can kaybı ve yaralı olup olmadığına dair açıklama henüz bir açıklama yapılmadı.

Haaretz’te yer alan habere göre, sivil kargo şilebi Hayfa’nın birkaç kilometre açıklarında alev aldı. Türkiye’den yola çıkan MSC Canberra isimli gemi Hayfa Limanı’na girmek üzereydi.

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İsrail Savunma Bakanlığı iletişim ofisi askeri birliklerin gece bir kargo gemisinin ülkenin kuzey sahillerinde yandığını ve yangının kimliği belirsiz kişilerce çıkarıldığını duyurdu. Savunma güçleri, İsrail polisi ve mürettebatla birlikte çalışarak gelişmeleeri izliyor.

İsrail basını gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilginin olmadığını ve dolayısıyla yaralanan olup olmadığının bilinmediğini aktardı. Yangında bir terör ya da saldırı şüphesi bulunurken, The Times of Israel gazetesi İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiğini duyurdu.